NEWS小山慶一郎（41）が6日、大阪市内で主演映画「アオショー！」（山口喬司監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。動員数累計10万人を突破した舞台シリーズが原作。閉校が決まった離島の高校を舞台に、個性豊かな生徒たちが合唱を通して絆を深めていく姿が描かれる。小山はMBSテレビの夕方の情報番組「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）の木曜レギュラーを務める。週に1回は来阪している小山にファンから「最