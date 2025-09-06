「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN／WINTER」が6日、さいたまスーパーアリーナで開催され、なにわ男子の高橋恭平（25）女優の福本莉子（24）らがシークレットゲストで出演した。高橋と福本は、10月31日からWOWOWで放送される「ストロボ・エッジSeason1」でダブル主演を務める。共演者の日向坂46小坂菜緒（22）や山下幸輝（23）らとともにランウエーに登場し、大歓声を浴びた。「ストロボ・エッジ」は高校生の