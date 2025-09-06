夢グループ所属の歌手保科有里（63）が6日までにインスタグラムを更新。肺炎のため、4日に82歳で亡くなった歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）への思いをつづった。保科は「橋さん…どんなジャンルも自然に歌いこなされ大尊敬でした。デュエットも、私に合わせてキーを下げて下さるあり得ない優しさ。『有里とのデュエットは歌いやすいな』って(T_T)思い出は尽きません」と橋さんとの思い出をつづっ