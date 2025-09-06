アルビレックス新潟は6日、ホームで10月4日に開催されるJ1第33節・ファジアーノ岡山戦に、女優やヨガインストラクターとして活躍中の松本莉緒さんが来場すると発表した。松本さんは昨年度から新潟県が推進する健康づくり運動「健康立県にいがた」のメインアンバサダーに就任。多岐にわたる健康情報の発信活動を行っている。試合当日は「健康立県にいがた」のPR活動の一環として、松本さんと一緒に体を動かすストレッチヨガの紹