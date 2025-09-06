[9.6 J3第26節](いちご)※19:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 32 イ・チュンウォンDF 24 松本雄真DF 28 眞鍋旭輝DF 33 黒木謙吾DF 39 下川陽太MF 8 力安祥伍MF 20 阿野真拓MF 47 奥村晃司MF 50 安田虎士朗FW 11 橋本啓吾FW 58 武颯控えGK 31 岡本享也DF 25 横窪皇太DF 35 江川慶城DF 45 田中誠太郎MF 6 大熊健太MF 10 井上怜MF 41 坂井駿也FW 18 吉澤柊FW 42 松本ケンチザンガ監督大熊裕司[栃