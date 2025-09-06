日本サッカー協会(JFA)は5日、天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権の決勝に向け、サポーターズチケット(応援チーム ゴール裏自由席)を抽選販売すると発表した。サポーターズチケットは、自分の応援するチームが決勝に勝ち上がった場合に有効となるチケット。当選確定と同時に購入となるため、キャンセルはできない。抽選後、当選者は一旦登録したクレジットカードで決済を行うが、当該チームが準決勝で敗退した場合は返金さ