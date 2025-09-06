◇MLB オリオールズ2×-1ドジャース（日本時間6日、オリオール・パーク）ドジャースの大谷翔平選手がオリオールズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。4回途中無失点もチームはサヨナラ負け。試合後、ロバーツ監督が急きょ大谷選手が先発となった舞台裏を説明しました。先発予定であったタイラー・グラスノー投手が背中の張りを訴え、登板回避。当日午後2時頃、プライヤー投手コーチが大谷選手に伝え、大谷選手自身が「行けるよ」と