朝倉未来が社長を務める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ」に出場する元アウトサイダーで、年商３０億円の実業家である萩原裕介が３日、インスタグラムを更新。ダブルのスーツ姿を投稿し、反響を集めた。萩原は「背広屋暁」の茶系のオーダースーツを着用。オールバックにサングラス、足元はゲタを履いたいかついスタイルに「今からかちこみに行くと思ってください」とつづった。フォロワーからも大反響。「激渋っ