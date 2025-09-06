フリーアナウンサー武田真一（57）が、6日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、NHK時代の印象的な中継について語った。熊本放送局など各地での勤務を経て、99年に東京のNHK放送センターに異動。印象深かったのは、04年10月に起きた新潟県中越地震についての報道だという。武田が担当したのは、地震から4日後の中継。「新潟県4日前に、大きな被害が出た。4日ぶりにがれきの中から当時2歳