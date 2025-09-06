「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」（６日、江戸川）清水沙樹（３８）＝東京・１０３期・Ａ２＝が４日目９Ｒ、コンマ１１のトップＳを決めてまくり１着。予選突破を決めた。「チルト１度で伸びを意識したペラにした。中堅より少しいい」と伸び仕様の調整がハマった。「攻める意識が薄れた感じになっていたので、思い直してチルトとペラをやった。勝負駆けだったので意識して行けた」と強い気持ちでレース