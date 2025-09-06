フィリピンで、日本人を狙った拳銃強盗事件に関与した可能性のある男2人が逮捕されました。地元警察によると首都マニラで5日、フィリピン人の男性（25）に拳銃を突きつけてネックレスやブレスレットを奪ったとして、25歳と23歳のフィリピン人の男2人が現行犯逮捕されました。マニラでは4日にも、日本人の男性（46）が拳銃を突きつけられ現金やクレジットカードなどを奪われる事件が起きていて、警察関係者によると2人はこの事件に