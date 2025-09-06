バレーボール男子の世界選手権（１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向けた壮行試合が６日、千葉・ららアリーナ東京ベイで行われ、世界ランキング５位の日本は同２位のイタリアに２―３で敗戦。試合後にイタリアのシモーネ・ジャネッリ（ペルージャ）が日本の印象を語った。この日は第１セットを日本が奪うも、第２、３セットをイタリアが連取。日本は第４セットを取って粘りを見せたものの、第５セットはイタリアに屈した。ジ