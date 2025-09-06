中日の守護神・松山晋也投手（２５）が今季初黒星を喫した。６日の巨人戦（バンテリン）で１点リードの９回にマウンドに登場したが、二死からまさかの５連打を浴びて４―５と巨人に逆転勝利を許した。今季ここまで３９回のセーブシチュエーションで失敗なし。９回二死となったときは誰もが４０セーブを確信したが、思わぬ展開となった。試合後、井上監督は「（松山）晋也も生身の人間だということですよ。ああいうことだって