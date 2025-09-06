強豪相手に収穫アリだ――。バレーボール男子の世界選手権（１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向けた壮行試合が６日、千葉・ららアリーナ東京ベイで行われ、世界ランキング５位の日本は同２位のイタリアに２―３で敗れたが、主軸の高橋藍（サントリー）は悲観していない。昨夏のパリ五輪準々決勝で敗戦した難敵に対し、第１セットを２５―２３で先取。高橋は幅広い攻撃で得点を積み重ねた。「１セット目はすごいいい形が出せ