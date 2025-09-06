「ジャングルポケット」太田博久の妻でモデルの近藤千尋が６日までに自身のＳＮＳを更新。結婚１０周年を迎えたことを報告した。「２０２５年９月５日結婚１０周年記念日１１年もよろしくね、ひーぼぉくん」と１０年たっても仲睦まじい夫婦ショットと家族５人の写真を添えて投稿した近藤。「いつの間にか３人の母になり出会った頃よりだいぶ逞しくなった私をいつまでも彼女扱いしてくれる夫に感謝です」と夫への感謝をつづる