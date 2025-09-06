◆パ・リーグソフトバンク２―１楽天（６日・みずほペイペイ）ソフトバンクは２回に海野が先制打を放つと、３回に栗原が適時打三塁打で２点のリード。先発の有原は７回１失点で自身の連敗を３で止める１１勝目を飾った。５連勝で５日に初点灯した優勝マジックは２つ減って１６に。２位・日本ハムとの差は今季最大タイの４となった。この試合は孫正義オーナーが今季初めて、球場を訪れた。小久保監督は「今年初めてオーナーが来