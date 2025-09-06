【モデルプレス＝2025/09/06】俳優の高橋文哉、綱啓永、岡崎紗絵が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。【写真】高橋文哉、クールなサングラス姿◆高橋文哉、シックなブラックコーデで降臨首にリボンタイを巻いたシックなジャケットスタイルの高橋は、サングラスをかけてステージに降臨。サングラスを外し、ウイン