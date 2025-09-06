皆既月食が起こる8日の空（国立天文台）月が地球の影に完全に隠れる「皆既月食」が、日本では約3年ぶりに8日未明に起きる。天気が良ければ、月が徐々に欠ける様子や赤黒い「赤銅色」に輝く姿を、全国各地で観察することができそうだ。皆既月食は、太陽、地球、月が一直線に並び、月全体が地球の影に入る現象。7日夕方に昇った満月が、8日午前1時半ごろに欠け始め、完全に月が地球の影に入る皆既は同2時半ごろから同4時前までの