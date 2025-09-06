¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º 2x¡¼1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î5Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¿¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢°ÛÎã¤Î¡È´¶¾ðÇúÈ¯¡É¥·¡¼¥ó¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡ËÉáÃÊ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÊÃË¤¬ÄÁ¤·¤¯¡¢´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÆóÅáÎ®½Ð¾ì¡£4²óÅÓÃæ¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢3²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿ºÝ¡¢ÄÁ¤·¤¯´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯¡¢¥°¥é¥¹