将棋棋士四段昇段を決めた（右から）山下数毅三段、生垣寛人三段、岩村凜太朗三段、片山史龍三段＝6日、東京都渋谷区の将棋会館将棋プロ公式戦の第38期竜王戦の予選、ランキング戦5組で棋士養成機関の奨励会員では初めて優勝した山下数毅三段（17）は6日、東京都渋谷区の将棋会館で行われた第77回奨励会三段リーグ最終日の対局後、プロ入りする意思を示した。棋士の四段昇段は10月1日付。山下新四段は5月、竜王戦5組決勝進出に