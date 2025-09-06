国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」は6日、滋賀県のインフロニア草津アクアティクスセンターなどで会期前競技が始まり、アーティスティックスイミング（AS）少年女子デュエットはともに世界選手権代表の相高花帆（東京・淑徳巣鴨高）白波瀬菜桜（東京・国士舘高）組が526.6814点で優勝した。会期前競技は他に競泳や体操などを実施。28日に総合開会式が行われ、本会期は10月8日まで。