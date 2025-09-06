秋の全国交通安全運動を前に、都内各所で交通事故防止を呼びかけるイベントが行われました。俳優・由美かおるさん「自分の体は自分で守らないといけない」渋谷区神宮前では、一日署長に俳優の由美かおるさんを迎え、自転車のヘルメット着用の大切さや夜間の反射板の利用を呼びかけました。警視庁原宿署は「横断歩道があるところを必ず渡るなど交通ルールを徹底してほしい」としています。また、江戸川区では、俳優のとよた真帆さん