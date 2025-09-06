9月13日に東京で開幕する世界陸上で、リレーの代表メンバーに選ばれた星稜高校2年の清水空跳選手が、石川県金沢市で開かれた激励会で大会への意気込みを語りました。清水選手は９月2日、日本がメダルを狙う4×100メートルリレーのメンバーを念頭に代表入りしました。６日、県陸上競技場で行われた激励会では、イギリス遠征から戻ったばかりの清水選手に、石川陸上競技協会の松本彰会長らから激励の言葉や花束が贈られました。世界