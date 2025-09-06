史上最大級のファッションフェスタ『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催され、YUUKI（IS:SUE）、郄松アロハ、山中柔太朗、かなで（3時のヒロイン）らが登場した。ここでは、TGCの新たなオリジナルステージ「TGC DANCING COLLECTION」の様子をレポート！『マイナビ TGC 2025 A/W』ダンスの楽しさが伝わる