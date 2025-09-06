史上最大級のファッションフェスタ『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催され、MINAMI&さくら&希空が登場した。『マイナビ TGC 2025 A/W』MINAMIが手がけるブランド「Mixmii」初お披露目©マイナビ TGC 2025 A/Wこのステージでは、MINAMI・さくら・希空というティーンのカリスマ3人によるランウェ