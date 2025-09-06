ドイツの首都ベルリンで、9月5日にエレクトロニクスショー「IFA 2025」が開幕しました。日本からもいくつかのエレクトロニクスメーカーが今年のIFAに出展していますが、中でもパナソニックが最新鋭の製品や、ユーザーフレンドリーでサステナブルなものづくりの取り組みを一堂に集めた大きなブースを出展していました。日本の技術力を前面に掲げていたIFA 2025のパナソニックブース日本の先端技術で豊かな暮らしを実現新型コロナウ