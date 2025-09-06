◇セ・リーグ巨人5―4中日（2025年9月6日バンテリンD）巨人が1点を追う9回2死から中日に逆転勝利。125試合目で60勝に到達した。試合後、阿部慎之助監督（46）は一時は4点のリードを許した試合で劇的な粘りを見せたナインを称えた。3―4の9回。マウンドにはマルティネスとセーブ王を争う中日の絶対守護神・松山。2死から全て単打の5連打で逆転した。指揮官は「やること全てやってね。あの増田の盗塁死も積極的に行って