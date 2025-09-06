ボートレース平和島の「G1開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は、台風15号の影響で順延となった予選2日目が6日に行われた。末永和也（26＝佐賀）は2日目6Rで4コースカドから差しに構えると、中村日向と新開航を道中で振り切って2着を確保。初日から4、3、2着と調子を上げてきた。「道中の足は悪くなさそう。出足はまあまあいいと思う。行き足が鈍いと思うのでペラで調整する」と機歴以上の動きを見せている。直近は