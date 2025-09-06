浜松市は6日、台風15号の影響で増水した水路に流されたとみられる80代男性が、同市の湖で心肺停止の状態で発見されたと発表した。救出後、消防などが死亡を確認した。消防が6日午前、服を着たまま湖に浮いている男性を発見した。同市中央区の自宅近くの水路から湖まで流されたとみられる。外出した男性が帰宅せず、家族が5日午前に119番していた。