◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)決勝ラウンド準々決勝でオランダにフルセットの死闘の末、勝利した日本(世界ランク5位)は47年ぶりの決勝進出に向け、トルコ(同4位)と対戦。セットカウント1-3で敗れました。ネーションズリーグでは準々決勝でフルセットの末、日本が勝利していました。第1セット、日本は10-10から佐藤淑乃選手がアタックで得点すると、ブロックポイントなど4連続ポイントでリードを広げます。