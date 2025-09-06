9月6日、札幌競馬場で行われた12R・3歳上1勝クラス（ダ1700m）は、横山和生騎乗の7番人気、メイショウツヨキ（牡3・栗東・飯田祐史）が勝利した。1/2馬身差の2着にマナエトレ（牡3・栗東・清水久詞）、3着に1番人気のローズマイスター（牡3・美浦・黒岩陽一）が入った。勝ちタイムは1:46.5（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、ベイラム（牡3・栗東・武英智）は、5着敗退。【札幌スポニチ賞】武豊サウンドモリアーナが抜け出す5ヶ