「りんくま」の愛称で慕われている人気のモデルで女優の久間田琳加が６日までに自身のＳＮＳを更新。“汗だく”ショットを披露した。久間田は自身が出演するＴＢＳ系ドラマ「ＤＯＰＥ麻薬取締部特捜課」の最終回を告知するとともに、撮影のオフショットを公開。「私の人生の中で間違いなく１番汗をかいた日です！！」とつづり、袖部分が透けた黒い衣装姿の久間田が、頭と頬を冷やしながらスタンバイする様子を披露した。こ