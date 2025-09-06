楽天・辰己涼介外野手が６日、出場選手登録日数が７年に達し、国内ＦＡ（フリーエージェント）権の資格取得条件を満たした。１―２で敗れたこの日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）後、「７年間僕に関わってくださった方々、全員に感謝したいなと思います」と話した。立命大から１９年ドラフト１位で入団。強肩と俊足を生かした堅守が持ち味で、ゴールデン・グラブ賞を２１年から４年連続で受賞中。昨季は最多安打とベストナ