巨人、日本ハム、ＤｅＮＡで活躍した大田泰示さんが６日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。２０１６年の巨人から日本ハムへのトレード時の本音を明かす一幕があった。今回は「プロ野球トレード物語」。トレードを経験したレジェンドたちが今だから話せる裏話や爆笑エピソードを明かした。ＭＣの浜田雅功に「大田さんは巨人からのトレードですもんね？」と聞かれると、大田さんは「シーズ