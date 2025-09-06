カップルや夫婦によっては、相手の同意のもと、お互いのスマホを見合うことをOKにしている人もいますよね。特にやましいこともないめ、見せ合えているスマホなのかもしれませんが、それでも「何か」を見つけてしまうことはあるのかもしれません。この記事では、夫のスマホから「ん？」というメッセージを見つけてしまったという投稿を紹介します。職場の後輩が夫に送ってくるメッセージに対し、投稿者さんはちょっとモ