モデル・俳優の生見愛瑠が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。【写真多数】中条あやみ、池田美優ら豪華モデルが続々登場！生見は「GYDA」のショーに登場。大胆なスリットが入ったデニムワンピースを着こなし、美脚をのぞかせた。ランウェイでは笑顔を封印してクールな表情も。赤のレザージャケットを羽織り、大人っぽさを加えた。