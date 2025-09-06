阪神は6日、石井大智投手の世界記録である公式戦通算41試合連続無失点を記念してグッズを販売すると発表した。ラインナップはTシャツ、フェイスタオルなど。T―SHOPでは9月6日（土）18時から受注販売を開始する。チームショップアルプス、チームショップクラブハウス、ファンショップベースでは9月14日（日）10時から販売開始する。