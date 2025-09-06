相次ぐ自然災害に備え、体験して学んでもらおうと、神奈川県横浜市で防災イベントが開かれています。横浜赤レンガ倉庫では、横浜市とラジオ日本が主催する「横浜防災フェア」が開かれていて、来場者が降雨体験車で豪雨の体験などをおこないました。来場者「本当におきたら大変だなと」来場者「体感することができて、これだけひどい雨なんだと実感でき良かった」また、会場ではクイズ形式で災害への備えを分かりやすく学ぶ企画のほ