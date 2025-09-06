福島県大熊町立熊町小の震災遺構化について意見交換する卒業生ら＝6日午後、大熊町2011年の東京電力福島第1原発事故により閉校した福島県大熊町立熊町小の震災遺構化を目指すグループが6日、具体的な利活用方法を話し合うワークショップを開いた。ガイドを置いて事故を広く知ってもらう案や、町民が集える場所にする案が出た。町は校舎の遺構化を視野に入れており、グループはこれらのアイデアを伝える。熊町小は10年5月時点で