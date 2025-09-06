ムキムキすぎる肉体で人気を博す女子レスラーが圧巻のパワーを見せつけた。大柄な相手を強引に持ち上げてファンをドン引きさせている。【映像】“超筋肉”女子、強引すぎる「持ち上げ合戦」注目を集めているのはジョーディン・グレイスだ。ボディビルダー、パワーリフター、プロレスラーという“三刀流”を武器に、160cmと小柄ながらも未来のスター候補として注目を浴びるレスラーだ。そんなジョーディンは日本時間9月3日に