きょう午前、神奈川県藤沢市の江の島で小学生の男の子とその母親が溺れ病院に運ばれましたがこのうち母親が死亡しました。午前11時半ごろ、藤沢市・江の島の岩場近くで「海で人が溺れている。助けてという声が聞こえた」と110番通報がありました。警察などによりますと、小学生の男の子と母親（40代）が江の島の南西側の岩場の近くで浮いているのが見つかり、警察と海上保安庁が2人を救助しました。母親は死亡し、男の子の容態は分