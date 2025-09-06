元SKE48の松井珠理奈さん（28）の10年ぶり2nd写真集『アイヲシル』（9月9日発売／税込3850円／宝島社）の表紙が解禁されました。【写真】松井珠理奈さん2nd写真集『アイヲシル』表紙同写真集は松井さんの地元・東海地方で全編撮影。地元を愛し、今もなお拠点として活動する彼女ならではの飾らない自然体の魅力が詰まっています。今回の写真集では、大人の魅力が詰まったランジェリーカットにも初挑戦。ほかにも、水着カットやソロ