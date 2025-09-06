忙しい毎日の中で「夜しか洗濯ができない！...」という方って少なくないのではないでしょうか。でも宅配クリーニングのcoco-ara公式インスタグラム（@coco_ara_cleaning）によると夜に洗濯物を干すのはデメリットが多く、オススメできないそう。投稿で詳しく紹介しています。【画像】夜に洗濯物を干すと思わぬ被害も夏は暑い日差しも避けられて、洗濯は夜がいいと思ってた…▽ 夜干しのデメリット? 防犯的に盗られやすく、よくない