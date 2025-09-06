休日に家でくつろいでいたら、弟のコウヘイから連絡がありました。いつもは連絡なんてよこさない弟なのでどうしたのかと思ったら「父さんが大変なことになって話がしたいから、とにかく来て」と。なんだか気が動転してるなと思いながら実家に行くと、父が倒れたことを知らされました。そして介護が必要になるかもしれないことも……。介護なんて冗談じゃありません。遠いしお金もないし、絶対にやりたくないです。なんとかして弟夫