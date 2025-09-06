九州六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社など後援）は6日、北九州市民球場で第2週第1日の3試合を行った。2連覇を狙う西南大は久留米大に9―0で大勝し、開幕3連勝。北九大は福岡大に4―3で競り勝ち、同じく開幕3連勝とした。九国大は九州大に5―4で逆転勝ちし、2勝1敗となった。