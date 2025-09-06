5日に台風15号が通過した静岡県内では、突風による被害が相次ぎ、6日朝から復旧作業が進んでいます。被災地には気象台の職員が入り、突風の調査を始めました。 【写真を見る】台風15号突風被害から一夜明け 各地で復旧作業気象台の現地調査も＝静岡・牧之原市 ＜大西晴季記者＞ 「電柱がなぎ倒されたこちらの現場では、クレーンを使って一斉に復旧作業が行われています」 静岡地方気象台などによりますと、5日午後、静