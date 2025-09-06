フリーアナウンサー武田真一（57）が、6日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、NHKアナ時代に突然訪れた大チャンスについて振り返った。熊本放送局などを経て、99年に東京のNHK放送センターに異動。東京での仕事には憧れはあったといい、「東京で仕事するいうことは、全国放送で仕事するということなので、いつかはあの舞台に立ちたいなと思っていた」と打ち明けた。ニュースセンターに