俳優の高橋文哉が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演。主演・企画プロデュースを務める縦型ショートドラマ『この恋は、理想形。』に共演する綱啓永＆岡崎紗絵と共演した。【全身カット】クールすぎ！オールブラック衣装でサングラス姿の高橋文哉オールブラックコーデを着こなした高橋は、着用していたウインクをしながらサングラスを外