MLB・メッツは日本時間6日、千賀滉大投手のマイナー降格を発表しました。怪我から復帰後、9試合で白星がなく、今季はここまで22試合で7勝6敗。防御率は3.02となっています。メジャー3年目の千賀投手は開幕から好調の投球をみせ、6月中旬までで防御率を1.47としていましたが、日本時間6月13日にベースカバーに入った際に右足の太もも裏を負傷。15日間の負傷者リスト入りとなり、7月中旬に復帰していました。しかし復帰後の9先発では