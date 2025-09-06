◇女子ゴルフツアーゴルフ5レディース第1日（2025年9月6日千葉県ゴルフ5カントリーオークビレッヂ＝6505ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、ルーキーの荒木優奈（20＝Sky）が1イーグル、7バーディー、1ボギーの64をマークし、自身5度目の首位発進を決めた。実測値259ヤードの7番パー4では「距離を気にせず、池は気にして、バンカーは入ってもOKの気持ちで振りました」とグリーン奥に着弾すると、傾斜でピン1メート